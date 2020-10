Ibrahimović w dniu 39. urodzin pochwalił się nowym cackiem. Limitowana edycja

"Wszystkiego najlepszego dla Zlatana" - napisał w mediach społecznościowych Zlatan Ibrahimović w dniu swoich 39. urodzin, gdzie pochwalił się prawdziwym cackiem, bo opis opatrzył zdjęciem z lotu ptaka swojego nowego samochodu. Porsche 911 Targa 4S. To nowe auto Ibrahmovicia, które zostało wyprodukowane - podobnie jak dedykowany do tego zegarek - w limitowanej liczbie 922 sztuk.

Kolejne auto Zlatana Ibrahimovicia

Szwed znany jest z zamiłowania do luksusowych samochodów. Rok temu też z okazji 38. urodzin sprawił sobie podobny prezent. I też pochwalił się nim w mediach społecznościowych. Było to warte ponad 2 mln euro Ferrari Monza SP 2. - Nie możesz go kupić jako zwykła osoba. Musisz być zaakceptowanym klientem Ferrari - tlumaczył w rozmowie ze "Sport-Expressen" Marcus Engstroem, redaktor naczelny szwedzkiego "Teknikens Värld's", portalu zajmującego się technologiami.

Ibrahimović na przejażdżkę nowym autem będzie musiał chwilę poczekać. Pod koniec września AC Milan poinformował, że Szwed zakaził się koronawirusem i trafił na kwarantanne.

