Karbownik trafi do Parmy? Włoski dziennikarz zdradza szczegóły oferty klubu Serie A

Legia Warszawa czwarty rok z rzędu nie awansowała do fazy grupowej europejskich pucharów. To sprawia, że teraz musi szukać pieniędzy. Jeszcze w tym oknie transferowym chce sprzedać Michała Karbownika. - Jeśli dostaniemy satysfakcjonującą ofertę, odejdzie od nas już teraz - w piątek przy Łazienkowskiej usłyszał Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Jak informuje Gianluca Di Marzio, ekspert od rynku transferowego, Legia otrzymała ofertę od Parmy. Włosi chcą wypożyczyć urodzonego w 2001 roku zawodnika, a po sezonie go wykupić. Cała transakcja ma się zmieścić w sześciu milionach euro. Na transfer nalega Marcello Carli, nowy dyrektor sportowy Parmy. Jeden z najlepszych we Włoszech. To on kiedyś budował Empoli, w którym zatrudnił, wówczas anonimowego, Maurizio Sarriego. Dał tam też szanse takim zawodnikom jak Piotr Zieliński czy Daniele Rugani, którzy byli wypożyczani. W zeszłym sezonie Carli pracował w Cagliari, gdzie też przeprowadził wiele dobrych transferów.

Legia liczy na duże pieniądze

Przy Łazienkowskiej liczą jednak, że uda się go sprzedać za więcej niż sześć milionów euro. Że Karbownik pobije transferowy rekord ekstraklasy, który należy teraz do Radosława Majeckiego. Byłego bramkarza Legii, który zimą został sprzedany za siedem milionów euro do AS Monaco. A to była tylko podstawowa kwota, bo mogą do niej dość warte ponad milion euro bonusy i dziesięć procent od kwoty następnego transferu.

Okno transferowe w Polsce - tak samo, jak we Włoszech - zamyka się w poniedziałek.

