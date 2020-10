Miał być Milik, będzie Hiszpan z Realu. Roma podpisze kontrakt z napastnikiem

Borja Mayoral ma trafić do AS Romy z Realu Madryt w ramach wypożyczenia. Jak podają włoskie media, napastnik trafi do Serie A za 2 mln euro z opcją wykupu za 15 milionów. W piątek o 10:30 23-letni Hiszpan dotarł do kliniki Roma Nord, gdzie przejdzie testy poprzedzające podpisanie kontraktu.

Napastnik Realu Madryt trafi do AS Romy. Pozostały jedynie badania medyczne

W ramach wypożyczenia do AS Romy Borja Mayoral zdecydował się przedłużyć kontrakt z Realem Madryt do 2023 roku - informuje hiszapński "AS". Obecnie napastnik jest związany z mistrzem Hiszpanii do czerwca 2021 roku. W umowie z włoskim klubem, władze Realu miały zamieścić punkt mówiący, że w przypadku chęci wykupu piłkarza pod koniec przyszłego sezonu - AS Roma będzie musiała zapłacić 15 mln euro. W przeciwnym razie zawodnik wróci do Hiszpanii, a jego cena wzrośnie do 20 mln euro.

Hiszpańskie media argumentują decyzję 23-letniego piłkarza rosnącą pozycję w klubie Luki Jovicia. "Po dwóch udanych sezonach w Levante, nie chce cofać się w swojej karierze. W Realu byłby trzecim napastnikiem i większość meczu spędzałby na ławce rezerwowych" - czytamy w artykule "AS-a".

Borja Mayoral jest wychowankiem Realu Madryt, jednak ostatnich kilka sezonów spędził poza klubową szatnią. Napastnik po raz pierwszy został wypożyczony w 2016 roku do Wolfsburga, gdzie rozegrał 21 spotkań oraz strzelił dwa gole. W ostatnich dwóch sezonach natomiast 23-latek reprezentował barwy Levante, gdzie w 85 meczach strzelił 14 goli oraz zanotował cztery asysty.

Roma była wymieniana wśród klubów, które były zainteresowane sprowadzeniem Arkadiusza Milika. Transfer upadł jednak na ostatniej prostej.