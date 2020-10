Potężny problem reprezentacji Polski. Kluczowy piłkarz zakażony! Brzęczek dalej pozytywny

- Czwartkowe badania dały dwa pozytywne wyniki. Zakażony jest Piotr Zieliński oraz Giandomenico Costi, zajmujący się drużyną młodzieżową - czytamy w komunikacie Napoli. To oznacza, że Zieliński opuści najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski, a przynajmniej większą jego część: 7 października kadra gra towarzysko z Finlandią, a potem w Lidze Narodów 11 października z Włochami i 14 października z Bośnią i Hercegowiną. Jak usłyszeliśmy w PZPN, zakażenie raczej wyklucza Zielińskiego z całego zgrupowania. A Piotr Zieliński był jednym z najlepszych piłkarzy w ostatnim meczu Napoli z Genoą (6:0) autorem gola i asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Napoli - Genoa 6:0. Gol Zielińskiego [ELEVEN SPORTS]

Co gorsza, jak wynika z informacji Sport.pl, zakażony koronawirusem Jerzy Brzęczek nadal nie ma pozytywnego wyniku testu, który pozwoliłby mu zakończyć izolację przed zaczynającym się w poniedziałek zgrupowaniem. Brzęczek zrobił sobie test tydzień temu w piątek, w sobotę dostał wynik pozytywny (przechodzi koronawirusa objawowo, miał gorączkę) i zgodnie z regułami mógł albo odczekać 10 dni w izolacji, albo powtarzać testy aż do uzyskania negatywnego wyniku. Ostatnie badanie miał robione w czwartek i w piątek przyszedł kolejny wynik pozytywny. To oznacza selekcjoner może zacząć zgrupowanie z poślizgiem.

Sytuacja w tabeli

Październikowe zgrupowanie będzie pierwszym z serii trójmeczów, podobnie będzie w listopadzie, wtedy Polska też zagra mecz towarzyski (z Ukrainą) i dwa spotkania w Lidze Narodów, z Włochami i Holandią. Po dwóch kolejkach Ligi Narodów Polska ma trzy punkty, tyle ile Holendrzy, prowadzą Włosi z czterema punktami.

Przeczytaj też: