Kolejny zwrot ws. transferu Arkadiusza Milika! Może dołączyć do innego Polaka

Arkadiusz Milik wciąż nie odszedł z SSC Napoli, a do końca okienka transferowego zostało kilka dni. Reprezentant Polski negocjował już z takimi klubami, jak Juventus, Fiorentina, AS Roma czy Tottenham Hotspur, jednak z żadnym nie doszedł do porozumienia. Według "Tuttosport" 26-letni napastnik wznowił rozmowy z klubem z Florencji i podpisze kontrakt w najbliższym czasie.

REKLAMA

Zobacz wideo AC Milan - Bologna FC 2-0. Pudło Ibrahimovicia [ELEVEN SPORTS]

Tuttosport: Arkadiusz Milik do Fiorentiny w ramach wypożyczenia za 5 mln euro plus 25 mln wykupu. Nastąpi przełom transferowy dla Neapolu, polski napastnik ma zamiar związać się z Fiorentiną za łączną kwotę 30 mln euro

- napisano w mediach społecznościowych powołując się na informacje "Tuttosport"

Arkadiusz Milik zostanie w Serie A? Nagły zwrot ws. transferu reprezentanta Polski

Zgodnie z informacjami, do których dotarli dziennikarze "Tuttosport", Arkadiusz Milik najbliższy sezon spędzi we Florencji w ramach wypożyczenia, natomiast do umowy dodany zostanie zapis obligatoryjnego wykupu 26-letniego napastnika w następnym letnim okienku transferowym. Dziennik dodaje także, że transfer Polaka ma przyspieszyć sprzedaż młodego talentu, Federico Chiesy. W ten sposób władze klubu mają zyskać fundusze na wzmocnienie ataku.

Ostatnim klubem, który według mediów był najbliżej pozyskania piłkarza był Everton. Problemem w finalizacji transferu była jednak pensja zawodnika. Obecnie Arkadiusz Milik wciąż pozostaje piłkarzem SSC Napoli, jednak w przypadku braku dojścia do porozumienia z jakimkolwiek innym zespołem, Polak najbliższy sezon może spędzić na trybunach. Aktualny kontrakt napastnika wygasa z końcem czerwca 2021 roku, a władze włoskiego klubu dają wyraźnie do zrozumienia, że nie biorą go pod uwagę przy budowaniu składu do następnego sezonu Serie A.

Milik występuje w Napoli od 2016 roku, ale przez dwie poważne kontuzje kolana rozegrał tylko 122 spotkania. Strzelił 48 goli i zanotował pięć asyst. Aktualnie SSC Napoli z dwoma wygranymi i ośmioma zdobytymi bramkami (przy żadnej straconej) zajmuje pozycję lidera w Serie A. W następnym spotkaniu piłkarze Gennaro Gattuso zagrają w niedzielę (04.10) z Juventusem Turyn.