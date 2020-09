Klub Kamila Glika rozbity! Inter strzelił swojego najszybszego gola w XXI w.

Zaledwie 29 sekund potrzebował Inter Mediolan, by objąć prowadzenie w meczu z Benevento. Już po pierwszej, bardzo szybkiej i składnej akcji gola dla gości strzelił Romelu Lukaku. Belg trafił do siatki po podaniu Achrafa Hakimiego, a przed oddaniem strzału wyprzedził Kamila Glika. To był najszybszy gol Interu w XXI w.!

W 25. minucie było już 2:0. Po zagraniu Ashley'a Younga gola strzelił Roberto Gagliardini. Trzy minuty później Inter prowadził już trzema bramkami. Tym razem Gagliardini asystował, a drugiego gola w meczu strzelił Lukaku.

Benevento odzyskało nadzieje w 34. minucie. Wtedy, po nonszalanckim rozegraniu piłki od bramki i błędzie Samira Handanovicia, gola dla gospodarzy strzelił Gianluca Caprari. Tuż przed przerwą pierwszą bramkę w barwach Interu zdobył jednak Hakimi.

W drugiej połowie oglądaliśmy jeszcze dwa gole. W 71. minucie, po podaniu Alexisa Sancheza, na 5:1 podwyższył Lautaro Martinez, a pięć minut później wynik ustalił Caprari. Wspomniany na początku Glik rozegrał cały mecz.

Po dwoch kolejkach Inter ma komplet sześciu punktów i jest wiceliderem, a Benevento z trzema punktami zajmuje 12. pozycję w tabeli.

