Arkadiusz Milik blisko transferu za 25 mln euro. Napoli mówi o "korzystnym rozwiązaniu"

Z informacji "Tuttosport" wynika, że nowym klubem Arkadiusza Milika ma zostać Everton. Napoli żąda za Polaka 25 mln euro - schodząc z wcześniej oczekiwanych 40, a nawet 50 milionów euro. Angielski klub początkowo wahał się, czy wydawać takie pieniądze na 26-letniego napastnika, ale wszystko wskazuje na to, że ostatecznie dojdzie do tego transferu i to nawet pomimo wysokich żądań płacowych Polaka (chce zarabiać 5 mln euro rocznie). Zwolennikiem pozyskania Milika jest Carlo Ancelotti; obaj panowie współpracowali ze sobą w Napoli i włoski trener zdecydowanie na niego stawiał.

Napoli szuka rozwiązania dobrego zarówno dla siebie, jak i Milika

O tym, że Milik prawdopodobnie opuści Napoli przed poniedziałkowym końcem okna transferowego, może świadczyć również wypowiedź Cristiano Giuntolego. - Jestem optymistą. Znajdziemy rozwiązanie, którego zadowoli zarówno nas, jak i jego - powiedział dyrektor sportowy Napoli. To może oznaczać tylko transfer. Milik nie mieści się już w planach włoskiego klubu, który groził mu, że w przypadku braku transferu spędzi najbliższy sezon na trybunach (jego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu). Trener Gennaro Gattuso stawia teraz na Victora Osimhena, Driesa Mertensa oraz Andreę Petagnę.

Milik występuje w Napoli od 2016 roku, ale przez dwie poważne kontuzje kolana rozegrał tylko 122 spotkania. Strzelił 48 goli i zanotował pięć asyst. Napoli bez Milika radzi sobie świetnie. Ma już sześć punktów, a w niedzielę rozbiło Genoę 6:0. Z kolei Everton, po trzech kolejkach Premier League, ma na koncie dziewięć punktów.