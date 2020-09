Nowa gwiazda Seria A może trafić do Juventusu! Jest jeden warunek

Federico Chiesa to wychowanek Fiorentiny i syn Enrico, byłej gwiazdy Serie A. Dobre występy we Florencji ( 34 gole i 25 asyst w 152 spotkaniach) sprawiły, że stał sie ważnym kadrowiczem Roberto Mancniego, a być może trafi do Juventusu. Miliarder Rocco Commisso, właściciel Fiorentiny, nie chciał się zgodzić na sprzedaż Chiesy, ale zdaniem włoskich mediów Viola zaakceptowała wstępną ofertę Juve. Stara Dama proponuje 10 milionów euro za roczne wypożyczenie i dopłatę 50 mln za transfer definitywny.

Zobacz wideo Roma - Juventus 2:2. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Juventus najpierw musi sprzedać

Oficjalnej oferty jeszcze nie było. Na razie tylko wstępne rozmowy. Juventus złoży propozycję dopiero, gdy uda mu się pozbyć z klubu Douglasa Costy i Samiego Khediry, którzy bardzo często łapią kontuzję. Khedira prawdopodobnie rozwiąże umowę, ale sprzedaż Brazylijczyka będzie trudna. Costa nie chce odchodzić do słabszego klubu niż Juventus, ale europejscy giganci boją się kupić piłkarza, który ma metkę "szklanego".

Federico Chiesa najlepiej czuje sie na pozycji ofensywnego skrzydłowego w systemie 1-4-3-3. Andrea Pirlo na razie stosuje taktykę z trójką stoperów i dwoma wahadłowymi. Być może Chiesa jest przygotowywany do roli wahadłowego, co byłoby zaskoczeniem, bo to piłkarz o charakterystyce ofensywnej.

