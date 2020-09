Francesco Totti nagrał film dla piłkarki w śpiączce. I wtedy stał się cud

O niesamowitej historii Ilenii Matilli pisze dziennik "Marca". Legenda Romy jest idolem dla młodej dziewczyny, chociaż jest ona piłkarką Lazio, drugiego klubu ze stolicy Włoch. - Ilenia nie poddawaj się, osiągniesz to. Wszyscy jesteśmy z Tobą - powiedział Francesco Totti w przesłanym do niej filmie.

Tragiczny wypadek drogowy. Ilenia straciła w nim przyjaciółkę, a sama zapadła w śpiączkę

15 grudnia 2019 roku Ilenia wraz ze swoją przyjaciółka Martiną brały udział w wypadku samochodowym, który skończył się uderzeniem w drzewo. W jego wyniku Martina zmarła na miejscu, a Ilenia została przewieziona do szpitala, gdzie przez wiele miesięcy pozostawała w śpiączce.

W tym czasie jej rodzice codziennie puszczali jej hymn jej ulubionego klubu, AS Roma. Na oddziale rehabilitacji neuorologicznej Ilenia została poddana specjalistycznej terapii, która miała na celu spróbować ją wybudzić za pomocą różnych bodźców. Ostatecznie doszło do niego po wysłuchaniu nagrania Tottiego.

"Twój fantastyczny głos sprzyjał jej przebudzeniu"

- Twój fantastyczny głos, połączony z pasją i miłością, jaką Ilenia zawsze darzyła AS Roma sprzyjał jej przebudzeniu, powrocie jej zaraźliwego uśmiechu i ujrzeniu jej oczu pełnych światła i radości. Drogi Francesco, na co czekamy? Mamy nadzieję, że cię zobaczymy, Ilenia na Ciebie czeka - powiedział jej ojciec, cytowany przez argentyńską gazetę "Ole", zapraszając Tottiego do szpitala na spotkanie z córką.

Doszło do niego już cztery dni później. - Uściskaliśmy się, Ilenia płakała i była wzruszona. Obudziła się dzięki mnie? Jestem szczęśliwy, pomógłbym jej wcześniej, gdybym wiedział. Spotkamy się ponownie, kiedy opuści szpital - zdradził Totti, po spotkaniu z dziewczyną, które miało miejsce w szpitalu Gemelli w Rzymie.

"Czeka ją jeszcze długa droga"

- Francesco jest zawsze spontaniczny, to było jak rozmowa z moim bratem. To dobry człowiek. Ten dzień zapamiętam do końca życia - powiedział z wdzięcznością ojciec Ilenii, cytowany przez "Corriere dello Sport". - Mamy nadzieję, że to spotkanie jej pomoże, bo czeka ją jeszcze długa droga. Francesco obiecał nam, że pójdziemy razem na obiad, gdy Ilenia znowu zacznie chodzić - dodała podekscytowana mama młodej piłkarki.

