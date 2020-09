Manchester United wkracza do gry o Arkadiusza Milika. To byłby hit

Przyszłość Arkadiusza Milika wciąż jest niepewna. Napoli oczekuje za niego 25 mln. Nie jest to kwota, która odstraszałaby największe kluby. Po fiasku w negocjacjach z Juventusem i Romą Polak może trafić na Wyspy.

Zobacz wideo Top 3 gole Arkadiusz Milika w Serie A. Sezon 2019/20

Gdzie zagra Arkadiusz Milik?

Od kilku dni informowano, że Milika może chcieć w drużynie Jose Mourinho. Tottenham potrzebuje wzmocnień w ataku, choćby rezerwowego dla Harry'ego Kane'a, który nie może grać cały czas. Tymczasem jak podał włoski dziennikarza Ciro Venerato w radiu Kiss Kiss, Milikiem zainteresował się Manchester United. Miało nawet dojść do "nieformalnych rozmów" na temat ewentualnego kontraktu Polaka.

Czas ucieka, bo okna transferowe w tym roku z powodu pandemii przedłużono do 5 października. Milik szuka nowego klubu - w Napoli jego sytuacja jest bardzo trudna. Od kilku tygodni zapowiadał, że chce odejść i gdyby musiał zostać na ten sezon w Neapolu, groziłaby mu ławka lub oglądanie spotkań z trybun. To zaś byłaby fatalna informacja nie tylko dla samego piłkarza, ale także dla reprezentacji Polski, która od marca rozpocznie eliminacje do mundialu w Katarze, a w czerwcu wystąpi na mistrzostwach Europy.

