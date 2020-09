Euforia Włochów po występie Zielińskiego i Napoli. Ależ nota Polaka. "Fantastyczne"

Napoli prowadziło już od 10. minuty, gdy Dries Mertens zagrał piękną piłkę w kierunku Hirvinga Lozano, który z bliska pokonał Federico Marchettiego, bramkarza Genoi. W 46. minucie na 2:0 podwyższył Piotr Zieliński. Polak przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, a następnie podał do Elifa Elmasa, który odegrał mu z pierwszej (jeszcze po drodze piłkę musnął Victor Osimhen). Zieliński balansem ciała zmylił obrońców i pewnym strzałem pokonał bramkarza.

W 57. minucie Zieliński wykorzystał błąd obrońcy, odebrał mu piłkę i przytomnie zagrał do Driesa Mertensa, który podwyższył na 3:0. Najskuteczniejszy piłkarz w historii neapolitańskiego klubu zaliczył oprócz gola dwie asysty. W 65. minucie znowu skutecznie podał do Lozano. To nie był koniec strzelania. Na 5:0 bramkę zdobył Elmas, utalentowany reprezentant Macedonii Północnej. Ostatnim, który wpisał się na listę strzelców, został Matteo Politano. Były piłkarz Interu Mediolan minął obrońcę, wbiegł w pole karne i strzelił na dalszy słupek.

Wysokie oceny Piotra Zielińskiego po meczu z Genoą. "Strzelił najważniejszego gola"

Portal calcionapoli24.it zatytułował relację: - Lozano we właściwym miejscu i czasie, Osimhen ciągle niebezpieczny, a Zieliński obecny. Polski pomocnik otrzymał od włoskiego portalu bardzo wysoką notę "7" i żaden z piłkarzy nie dostał wyższej. Tak samo zostali ocenieni Hirving Lozano i Dries Mertens. - Szukał wolnych przestrzeni. Gdy je znalazł, to zaczynał wiele akcji i je kończył. Był bardzo obecny - zwrócił uwagę włoski portal, recenzując występ Zielińskiego.

W "La Gazzetta dello Sport" polski pomocnik otrzymał najwyższą ocenę "7", podobnie jak Kalidou Koulibaly, Mertens i Osimhen. Włoski oddział Eurosportu napisał, że: "Zieliński strzelił najważniejszego gola w meczu na 2:0, który rozpoczął nokaut Genoi. Asystował również przy bramce Mertensa. Polakowi przyznano "7" (w skali 1-10).

Portal arenanapoli.it wskazał, że: "Napoli zniszczyło Genoę 6:0, co było drugim z rzędu zwycięstwem w lidze". Zieliński otrzymał "7", ale najlepszym na boisku zdaniem Włochów był Dries Mertens, który jako jedyny dostał "8". - Po tylu nudach druga połowa została otworzona z hukiem - fantastyczną serpentyną Zielińskiego - w taki sposób skomentował gola Polaka portal fantacalcio.it. - Gem, set i mecz: wynikiem tenisowym 6-0 Napoli likwiduje Genoę i już szykuje się do następnego meczu w Serie A z Juventusem - zakończył relację pomeczową włoski portal.

Po dwóch kolejkach Napoli ma na koncie sześć punktów i jest liderem Serie A. Genoa ma trzy oczka mniej, bo tydzień temu zespół Filipa Jagiełly ograł Crotone 4:1. Były zawodnik Zagłebia Lubin jest kontuzjowany i nie zagrał jeszcze ani minuty. Ani minuty nie rozegrał również Arkadiusz Milik, który w ciągu najbliższych dni powinien opuścić Napoli.

