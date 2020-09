Świetny mecz Zielińskiego. Gol i asysta Polaka! Napoli gromi Genoę [WIDEO]

Napoli prowadziło już od 10. minuty, gdy Dries Mertens zagrał piękną piłkę w kierunku Hirvinga Lozano, który z bliska pokonał Federico Marchettiego, bramkarza Genoi. W 46. minucie na 2:0 podwyższył Piotr Zieliński. Polak przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów, a następnie podał do Elifa Elmasa, który odegrał mu z pierwszej (jeszcze po drodze piłkę musnął Victor Osimhen). Zieliński balansem ciała zmylił obrońców i pewnym strzałem pokonał bramkarza. Pięknego gola możecie zobaczyć tu:

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Napoli radzi sobie bez Arkadiusza Milika [ELEVEN SPORTS]

W 57. minucie Zieliński wykorzystał błąd obrońcy, odebrał mu piłkę i przytomnie zagrał do Driesa Mertensa, który podwyższył na 3:0. Najskuteczniejszy piłkarz w historii neapolitańskiego klubu zaliczył oprócz gola dwie asysty. W 65. minucie znowu skutecznie podał do Lozano. To nie był koniec strzelania. Na 5:0 bramkę zdobył Elmas, utalentowany reprezentant Macedonii Północnej. Ostatnim, który wpisał się na listę strzelców, został Matteo Politano. Były piłkarz Interu Mediolan minął obrońcę, wbiegł w pole karne i strzelił na dalszy słupek.

Po dwóch kolejkach Napoli ma na koncie sześć punktów. Genoa ma trzy oczka mniej, bo tydzień temu zespół Filipa Jagiełly ograł Crotone 4:1. Były zawodnik Zagłebia Lubin jest kontuzjowany i nie zagrał jeszcze ani minuty. Ani minuty nie rozegrał również Arkadiusz Milik, który w ciągu najbliższych dni powinien opuścić Napoli.

Przeczytaj też: