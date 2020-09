Kolejne rozmowy ws. transferu Milika do Tottenhamu. Jose Mourinho stawia weto

Arkadiusz Milik miał trafić do Romy, ale cały czas szuka klubu. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że menedżer Polaka Dawid Pańtak poleciał do Londynu. Włoskie media donoszą, że w piątek doszło tam do kolejnego spotkania. Nie piszą jednak nic o Pańtaku, bo według ich informacji z Danielem Levym - prezesem Tottenhamu - rozmawiał Fabrizio De Vecchi, czyli drugi z agentów Milika.

Rozmowy ws. transferu Milika nie przyniosły żadnego przełomu

Zdaniem RAI Sport rozmowy nie przyniosły jednak żadnego przełomu. De Vecchi miał usłyszeć od prezesa, że Tottenham nie jest zainteresowany rocznym wypożyczeniem Milika z obowiązkiem wykupu po sezonie za 25 mln euro. A niezainteresowany tym ma być zwłaszcza Jose Mourinho, trener Tottenhamu, którego w ogóle nie przekonują takie warunki. - Dlatego z moich informacji wynika, że agent Milika wciąż prowadzi nieformalne rozmowy z innymi klubami: z Manchesterem United, Manchesterem City, RB Lipsk i Fulham - zdradza Ciro Venerato, dziennikarz RAI Sport.

Kolejny klub wkracza do gry o Arkadiusza Milika. Premier League coraz bliżej?

Venerato nie wspomina o Evertonie, ale wspomina o nim inny włoski dziennikarz - dobrze zorientowany w tematyce transferowej Gianluca Di Marzio, który twierdzi, że akurat Everton może być zainteresowany wypożyczeniem Milka, a Polaka chętnie zobaczyłby tam jego były trener Carlo Ancelotti, który prowadził Napoli od lipca 2018 do grudnia 2019 roku, a potem trafił do Evertonu.

Wiadomo jednak, że zanim doszłoby do tego wypożyczenia, Milik musiałby przedłużyć umowę z Napoli, bo obecna wygasa w czerwcu przyszłego roku. A na razie informacje z Włoch płyną takie, że Milik tej umowy przedłużyć nie chce.

