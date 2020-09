Oficjalnie: Reprezentant Polski zmienia klub w Serie A! Znakomite informacje przed Euro 2021

W sezonie 2019/20 Reca był wypożyczony do SPAL, gdzie w 26 meczach zanotował trzy asysty. Te liczby nie przekonały jednak władz zespołu z Ferrary. Po powrocie do Atalanty, trener włoskiego zespołu Gian Piero Gasperini nie widział polskiego obrońcy w kadrze ekipy z Bergamo, gdzie zdecydowanie mocniejszą pozycję ma m.in. Robin Gosens. Ostatecznie Reca został po raz kolejny wypożyczony, tym razem do innego klubu Serie A.

Reca trafił na kolejne wypożyczenie. Zagra w beniaminku Serie A, FC Crotone

Dziennikarz "Super Expressu" Piotr Koźmiński jako pierwszy informował kilka dni temu, że Reca zostanie nowym zawodnikiem FC Crotone. I tak rzeczywiście się stało. W piątek beniaminek Serie A potwierdził na swojej oficjalnej stronie internetowej, ze wypożyczył lewego obrońcę na jeden rok, do końca czerwca 2021 roku.

W umowie między Crotone a Atalantą znalazł się zapis, że beniaminek może wykupić Recę po zakończeniu wypożyczenia, w przypadku, gdy klub utrzyma się w Serie A. Crotone w 1. kolejce ligi włoskiej przegrało z Genoą aż 1:4. Ten transfer to także bardzo dobra informacja dla Recy, który będzie miał tam olbrzymie szanse na grę, a to oznacza także, ze Reca powinien być w rytmie meczowym przed Euro 2021, co będzie dużym ułatwieniem dla Jerzego Brzęczka, który ma spory ból głowy z obsadzeniem lewej obrony.

