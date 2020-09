Nowy klub chce Krzysztofa Piątka! Właśnie włączył się do walki o Polaka

Trener Torino Marco Giampaolo szuka napastnika, który rywalizowałby w klubie z Andreą Belottim. Włoch w zeszłym sezonie zdobył 22 gole w 44 meczach, ale szkoleniowiec drużyny z Turynu chciałby jeszcze wzmocnić siłę ataku i dlatego chciałby sprowadzić do Włoch Piątka. Co ciekawe, nie jest jedynym zainteresowanym transferem Polaka.

Piątek wróci do Serie A? Zainteresowane dwa kluby

Według "Tuttosport" poza Torino chętna do zakupu Krzysztofa Piątka z Herthy Berlin jest także Fiorentina. Drużyna z Florencji jest także zainteresowana Belottim, więc może dojść do sytuacji, w której włoski napastnik odejdzie do rywala, a jego miejsce zajmie właśnie Piątek.

Napastnik Herthy wcześniej grał we Włoszech od lipca 2018 roku, gdy trafił z Cracovii do Genoi. Po świetnym okresie na początku sezonu został sprzedany do Milanu w styczniu. Tam został przez rok, a w styczniu tego roku przeniósł się do Berlina.

W Niemczech będzie tylko numerem dwa

W zeszłym sezonie Piątek trafił do siatki zaledwie cztery razy w 16 meczach Herthy w Bundeslidze, w tym dwukrotnie z rzutów karnych. Polak zanotował bardzo słaby występ w pierwszym ligowym spotkaniu Herthy wygranym 4:1 z Werderem Brema. Jego wartość nie przekłada się na to, co powinien prezentować na boisku. - Będzie napastnikiem numer 2 - napisał w felietonie Vincent Wuttke, dziennikarz portalu sport1.de, analizując słowa Bruno Labbadii. W przypadku pozostania w klubie Polak miałby ustępować nowemu nabytkowi drużyny ze stolicy Niemiec - Johnowi Cordobie.

