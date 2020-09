Ciro Immobile zdradza, na kogo zagłosowałby w Złotej Piłce. Wielkie słowa o Lewandowskim

Ciro Immobile zdobył nagrodę Złotego Buta wyprzedzając Roberta Lewandowskiego (34) o dwa gole. Napastnik Lazio Rzym zaliczył w poprzednim sezonie Serie A 36 trafień. Mimo to reprezentant Włoch przyznaje, że to napastnikowi Bayernu Monachium należałaby się Złota Piłka.

Robert Lewandowski wzorem do naśladowania dla Ciro Immobile. Zwycięzca Złotego Buta docenia Polaka

- Największą dumę sprawia mi zdobycie Złotego Buta z dwoma golami przewagi. Dla mnie Lewandowski zawsze był wzorem do naśladowania. Gdybym mógł głosować w plebiscycie Złotej Piłki, oddałbym głos na Roberta Lewandowskiego - przyznał w "Sport Bild" 30-letni piłkarz.

- Jeśli chodzi o najlepszą "dziewiątkę" na świecie, to zawsze pojawiają się nazwiska Lewandowski, Suarez lub Benzema. Być nazwanym jednym z nich i mieć więcej goli na koncie niż ci napastnicy, to dla mnie niesamowite - powiedział Ciro Immobile.

Dwaj najlepsi strzelcy w Europie mają wspólną przeszłość, jaką jest Borussia Dortmund. Ciro Immobile dołączył do zespołu Juergena Kloppa w 2014 roku, gdy do Bayernu Monachium odszedł Robert Lewandowski. Jednak w przeciwieństwie do Polaka nie może uznać swojej przygody z BVB za udaną.

- Myślę, że przeniosłem się do Borussii w nieodpowiednim momencie. BVB wraz z Juergenem Kloppem została mistrzem Niemiec w 2011 i 2012 roku, a następnie dwukrotnie zajęła drugie miejsce. Może wtedy coś się skończyło. Młodzi, zagraniczni gracze są początkowo wykluczeni. Nie sądzę, żeby Klopp nie dostrzegał we mnie żadnej jakości, ale w tej trudnej fazie bardziej ufał zawodnikom, których już znał i na których wcześniej polegał - tłumaczył reprezentant Włoch.

Robert Lewandowski zmierzy się z Sevillą FC o Superpuchar UEFA i powalczy o czwarte trofeum w tym roku oraz kolejne bramki. Ciro Immobile z kolei szansę na pierwszego gola w sezonie 2020/2021 otrzyma 21 września podczas meczu 1. kolejki Serie A z Cagliari. Łącznie napastnik rozegrał w Lazio Rzym 178 spotkań, w których strzelił 125 goli oraz zanotował 34 asysty. Kontrakt 30-latka z klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.