Fatalny błąd pracowników Romy. Rywal w Serie A otrzymał walkower

W normalnych okolicznościach nikt nie pamiętałby o spotkaniu pierwszej kolejki Serie A Roma - Hellas. Mecz nie był pasjonujący i zakończył się bezbramkowym remisem. Problem w tym, że w zespole Romy do 89. minuty uczestniczył Amadou Diawara.

Fatalny błąd Romy

Pomocnik nie mógł zagrać w tym meczu, ponieważ został niewłaściwie zarejestrowany. Powinien zostać przeniesiony z listy zawodników do 22 lat, na której znajdował się w poprzednim sezonie, na listę seniorów, czego klub nie zrobił, pomimo otrzymania informacji od ligi o błędzie.

We wtorek po południu władze Serie A zdecydowały - Hellas otrzyma walkower 3:0, a więc zyska w pierwszej kolejce nie punkt, a trzy punkty. Rzymianie mogą mieć pretensje do siebie. Tym bardziej, gdyby pod koniec sezonu to te punkty miały zaważyć na tym, że np drużyna nie awansuje do Ligi Mistrzów lub Ligi Europy.

Kolejna szansa na punkty dla Romy już w niedzielę. W stolicy Włoch gospodarze zmierzą się z Juventusem. Zespół Pirlo pokonał na otwarcie sezonu Sampdorię 3:0.

