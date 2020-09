Koszmarny błąd Romy. Zamiast remisu z Hellasem może być 0:3

AS Roma zremisowała w 1. kolejce Serie A z Hellas Werona 0:0, a w spotkaniu do 89. minuty spotkania uczestniczył Amadou Diawara. W samej końcówce meczu pomocnika zastąpił Gonzalo Villar, jednak ta zmiana nie uchroni Rzymian przed karą. Jak donosi ESPN, pomocnik przypadkowo został zarejestrowany do gry w Serie A jako zawodnik poniżej 22. roku życia (23. urodziny obchodził 17 lipca).

AS Roma przegra pierwszy mecz walkowerem? Władze klubu zamierzają walczyć

Władze ligi wciąż nie podjęły oficjalnej decyzji w tej sprawie. Według informacji ESPN w przypadku przyznania wygranej Hellas Werona, Rzymianie odwołają się od decyzji - zamierzają udowodnić, że to był zwykły błąd administracyjny i nie starali się w ten sposób stworzyć miejsca dla większej liczby piłkarzy.

Podobna sytuacja miała miejsce w 2016 roku, gdy wygrana Sassuolo w meczu z Pescarą (2:1) zmieniła się w porażkę 0:3 z tego samego powodu. Błąd administracyjny w trakcie rejestracji zawodników dotyczył Antonio Ragusy, który zagrał w ostatnich 20 minutach meczu mimo tego, że sztab nie uwzględnił go w 25-osobowej kadrze meczowej.

Amadou Diawara dołączył do AS Romy w 2019 roku za 21 mln euro. Wcześniej 23-letni pomocnik występował m.in. w SSC Napoli oraz Bologni. W poprzednim sezonie piłkarz zagrał 31 spotkań, w których zdobył po jednym goli i asyście. Aktualny kontrakt zawodnika z AS Romą obowiązuje do końca czerwca 2022 roku.