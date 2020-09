Dwa kluby chcą Arkadiusza Milika. Hiszpania, Anglia albo "niewolnictwo" w Napoli

Saga transferowa Arkadiusz Milika zaczyna zakrawać na kuriozum. Gdy wszystko wskazywało na to, że reprezentant Polski zostanie nowym piłkarzem AS Romy, możliwość takiej transakcji zablokował Juventus, sprowadzając Alvaro Moratę. Początkowo Polak marzył o transferze do "Starej Damy", obie strony miały umowę ustną, ale mistrzowie Włoch zrezygnowali z transferu po zwolnieniu Maurizio Sarriego (o czym więcej pisaliśmy tutaj).

Dla Milika nie ma miejsca we Włoszech. Chcą go kluby z Hiszpanii i Anglii

Po tym, jak temat transferu do Romy upadł, wydaje się, że Milik na pewno nie zagra we Włoszech. Dziennikarze "Corriere dello Sport" poinformowali jednak, że polski napastnik ma jeszcze dwie możliwości - transfer do Newcastle lub przenosiny do Valencii. Obydwa kluby interesowały się nim w ostatnich tygodniach, ale on przeprowadzki do Anglii czy Hiszpanii nie brał pod uwagę. Teraz być może będzie do tego zmuszony.

W Newcastle Milik rywalizowałby o miejsce w składzie z Andym Carrollem, Callumem Wilsonem i Joelintonem. Teoretycznie mógłby mieć na początku trudno, ale ostatecznie nie powinien mieć problemów z wywalczeniem miejsca w podstawowej jedenastce. Zresztą tak samo jak w Valencii - tam mógłby zająć miejsce Rodrigo, którego latem za 30 mln euro pozyskało Leeds United.

Inna liga lub neapolitańskie więzienie

Milik być może będzie zmuszony do transferu do Premier League lub LaLiga. Dziennikarze "La Repubbliki" podkreślają, że Gennaro Gattuso w swoich planach na budowanie drużyny go już nie uwzględnia. Dodatkowo według ich informacji, Napoli transfery z klubu planuje tylko latem. Zimą nikt nie dostanie zgody na odejście. To natomiast będzie oznaczać, że Milik w przypadku braku transferu na cały rok zostanie "niewolnikiem" neapolitańczyków - nie będzie grał w innym zespole, nie będzie grał też w Napoli.

Milik jest piłkarzem Napoli od sierpnia 2016 roku. Od tamtej pory wystąpił w 122 spotkaniach włoskiego klubu, w których strzelił 48 goli i zaliczył 5 asyst.

