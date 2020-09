Coraz gorsza sytuacja Arkadiusza Milika. Jego transfer do Romy może zostać zablokowany

Ważą się losy Arkadiusza Milika. Polak chciał latem przenieść się do Juventusu, ale nowy trener Gennaro Gattuso nie był zwolennikiem jego transferu. Pojawiła się opcja, że Milik przeniesie się z Napoli do Romy, bo z Rzymu do Turynu miałby pójść Edin Dzeko. Jak twierdzi włoski dziennikarz Fabrizio Romano, także to rozwiązanie jest niepewne.

Juventus miał się zainteresować nowym napastnikiem. To Alvaro Morata, obecnie grający w Atletico Madryt. Hiszpan był już piłkarzem mistrza Włoch w latach 2014-2016. Juventus miał już złożyć ofertę za Moratę. Chodzi o wypożyczenie za 10 mln euro z opcją wykupu za 45 mln euro. Po odejściu 27-latka ze stolicy Hiszpanii jego miejsce w Atletico miałby zaś zająć Luis Suarez, niechciany w Barcelonie.

Gdzie zagra Arkadiusz Milik?

Po tych wszystkich układankach może się okazać, że Milik pozostanie bez opcji transferu i będzie musiał zostać w Neapolu. To byłaby najgorsza możliwa wiadomość dla polskiego napastnika. Może mu grozić na stałe ławka rezerwowych, a przecież za kilka miesięcy zaczynają się mistrzostwa Europy.

- Milik nie powinien rozegrać ani jednej minuty w ostatnich meczach poprzedniego sezonu. Mentalnie był gdzie indziej. To było haniebne - przekonywał Umberto Chiarello. Włoski dziennikarz Canale 21 krytykował polskiego napastnika za grę w Napoli w końcówce sezonu, gdy Polak miał być już myślami przy transferze do Juventusu.

