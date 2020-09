Włosi przejechali się po Bereszyńskim po koszmarnym kiksie. "Niezdarny" [WIDEO]

Mistrz Włoch udanie rozpoczął nowy sezon. Po bramkach Dejana Kulusevskiego, Leonardo Bonucciego i Cristiano Ronaldo pewnie wygrał z Sampdorią Genuą na początku sezonu włoskiej ekstraklasy. W zespole gospodarzy 90 minut zagrał Wojciech Szczęsny, natomiast w drużynie gości Bartosz Bereszyński. Polski bramkarz Juventusu nie miał zbyt wiele do roboty w przekroju całego spotkania, interweniując zaledwie dwa razy.

Włoskie media oceniły Szczęsnego i Bereszyńskiego. "Podarował Juventusowi drugą bramkę"

W portalu calciomercato.com polski bramkarz dostał notę "6,5". - Kiedy przyszedł czas na ważną interwencję, był gotowy - napisano w uzasadnieniu. Z kolei "La Gazzetta dello Sport" oceniła go na szóstkę. - Nie musiał nic robić przez 80 minut. Później zatrzymał Quagliarellę i wyszedł do dośrodkowania Damsgaarda, aby uniknąć samobójczego gola Bonucciego. Z kolei serwis goal.com ocenił Szczęsnego na "6,5".

Znacznie gorzej oceniony został Bartosz Bereszyński. Obrońca Sampdorii fatalnie zachował się przy drugim golu dla Juventusu, kiedy we własnym polu karnym fatalnie skiksował, a piłka po chwili trafiła do Bonucciego, który podwyższył na 2:0. Calciomercato.com oceniło polskiego obrońcę na "4,5". - Nie tylko pechowy, ale i niezdarny - napisano w uzasadnieniu do jego noty. W serwisie sampnews24.com Bereszyński otrzymał minimalnie lepszą ocenę "5". - W drugiej połowie jego niepewność w obronie sprawiła, że do siatki trafił Bonucci. "LGDS" oceniła Polaka na "4,5". Natomiast portal stadionews.it przyznał mu piątkę. - Przy stanie 1:0 podarował Juventusowi drugą bramkę - napisano.

