AS Roma wydała zaskakujące oświadczenie ws. Arkadiusza Milika. Ucina plotki

Według "La Gazzetty dello Sport" Roma poprosiła Napoli o obniżenie ceny za Arkadiusza Milika o 5 milionów euro (z 25 do 20 mln) ze względu na wynik testów medycznych. Choć napastnik jest teoretycznie zdrowy, to szwajcarski specjalista Georg Ahlbaumer, który go badał, miał wątpliwości związane ze stanem kolan Milika (który dwukrotnie zrywał więzadła w kolanach). Napoli nie zgadza się jednak na niższą cenę i obstaje przy wcześniej ustalonych 25 mln euro.

AS Roma o plotkach ws. Arkadiusza Milika

Niespodziewanie Roma zaprzeczyła informacjom za pomocą oświadczenia opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej. - W odniesieniu do plotek mówiących o negocjacjach z Napoli w sprawie możliwego transferu Arkadiusza Milika, AS Roma zaprzecza doniesieniom o stanie negocjacji między klubami, a tym bardziej o kondycji fizycznej piłkarza, do którego ma głęboki szacunek - czytamy.

I dalej: - Klub podkreśla, że nigdy nie komentował i nie będzie komentował, zarówno w oficjalnej, jak i wewnętrznej komunikacji, stanu zdrowia lub formy piłkarza zarejestrowanego w innym klubie.

Milik w Napoli występuje od 2016 roku. We włoskim klubie rozegrał 122 spotkania, w których zdobył 48 bramek i zaliczył 5 asyst. Jeśli jego transfer do Romy zostanie sfinalizowany, to wtedy z rzymskiego klubu do Juventusu będzie mógł odejść Edin Dżeko za ok. 16 mln euro. Oświadczenie Romy oznacza za to, że jeśli nie dojdzie do transferu Milika, to jego powodem nie będzie jego stan zdrowia, tylko brak porozumienia ws. pieniędzy z Napoli.

