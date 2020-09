Boniek o transferze Milika: Nic piękniejszego nie może się człowiekowi przydarzyć. Nie każdego było na niego stać

Zobacz wideo Ciao Milik. "Polak w Napoli dobija już do szklanego sufitu"

Saga transferowa związana z Arkadiuszem Milikiem trwała pół roku i wszystko wskazuje na to, że właśnie dobiega końca. W piątek Polak przechodził pierwszą część testów medycznych w rzymskim zespole. Odbyły się one w klinice ortopedycznej w St. Moritz, gdzie lekarze dokładnie sprawdzali oba kolana Polaka, który w przeszłości dwa razy zrywał więzadła krzyżowe.

Według portal sport.sky.it i "La Gazzetta dello Sport" Milik ma zostać najpierw wypożyczony z Napoli do AS Roma za trzy mln euro. Włoski klub ma później obowiązek wykupienia go za kolejne 15 mln euro. Z kolei kolejne dziewięć mln zostało zawartych w różnego rodzaju premiach.

Boniek skomentował ewentualne przenosiny Milika do Romy. "Nic piękniejszego nie może się człowiekowi przydarzyć"

Głos ws. transferu Milka do Romy zabrał Zbigniew Boniek. - Jeżeli dojdzie do transferu, to Roma jest klubem z wielką marką, nowymi właścicielami i ambitnymi planami. Dla Arka to wielkie wyróżnienie. Poza tym – być, grać i żyć w Rzymie? Nic piękniejszego nie może się człowiekowi przydarzyć - powiedział prezes PZPN na łamach "Przeglądu Sportowego".

Milik nie chciał dłużej grać w Napoli i kilka miesięcy temu zakomunikował władzom klubu, że nie przedłuży kontraktu wygasającego w 2021 roku. Prezes ekipy spod Wezuwiusza Aurelio De Laurentiis najpierw żądał za Polaka 50 mln euro, a później znacznie obniżył kwotę do 25 mln euro. Zbigniew Boniek uważa, że 26 latek opuszcza Neapol w glorii i chwale.

- Odchodzi jako piłkarz, który pozbierał się po dwóch kontuzjach, znakomicie prezentował się na boisku, strzelił dużo ważnych goli. Podniósł się po dwóch ciężkich nokautach. Wyrobił sobie wielkie nazwisko. Odchodzi jako zwycięzca i człowiek, którego chciało wiele klubów, ale nie każdego było na niego stać - dodał Boniek.

Milik w Napoli występuje od 2016 roku, kiedy został kupiony za 32 mln euro. - 48 goli i pięć asyst w 122 meczach - tak prezentuje się czteroletni bilans Arkadiusza Milika w Napoli. Bilans więcej niż przyzwoity, jeśli weźmiemy pod uwagę, że rozegrał tylko 38 spotkań w pełnym wymiarze czasowym. Ale choć liczby miał dobre, to nikt w Neapolu nie będzie po nim płakać - pisał w swoim tekście Antoni Partum.

