Te słowa Fonseki przekonały Arkadiusza Milika do transferu. "La Repubblica" ujawnia

Tak długiej sagi transferowej z udziałem polskiego zawodnika dawno już nie było. Długo nie było wiadomo, gdzie w nowym sezonie zagra Arkadiusz Milik. Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że polski napastnik przeniesie się do AS Romy. Początkowo nie był on zdecydowany na takich ruch, bo najbardziej marzył mu się transfer do Juventusu. 26-latek uległ jednak namowom trenera rzymian.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jest drugie dno wejścia CBA do PZPN. Boniek zakiwał się w tej sytuacji" [SEKCJA PIŁKARSKA #63]

Trener Romy namówił Milika do transferu

"La Repubblica" poinformowała, że Milik zdecydował się na transfer do Romy po rozmowie z Paulo Fonsecą. Trener rzymian miał przekazać reprezentantowi Polski, że bardzo mu na nim zależy, a w Romie będzie jednym z najważniejszych piłkarzy. - Jesteś naszym idealnym numerem 9 - miał powiedzieć portugalski szkoleniowiec.

Milik długo zastanawiał się nad transferem do Romy. Jego priorytetem były bowiem przenosiny do Juventusu, ale temat przeprowadzki do Turynu upadł po tym, jak właściciele zespołu mistrzów Włoch zdecydowali się na zwolnienie Maurizio Sarriego, który był największym zwolennikiem sprowadzenia Polaka. Polaka, którego chciały także kluby hiszpańskie i angielskie.

Milik odejdzie z Napoli po czterech latach gry. Od 2016 roku do dziś w barwach neapolitańskiego zespołu rozegrał on 122 spotkania, w których strzelił 48 goli i zaliczył 5 asyst.

Przeczytaj także: