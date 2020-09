Juventus oficjalnie pożegnał swoją gwiazdę. Klub straci duże pieniądze

Odejście Gonzalo Higuaina z Juventusu zapowiadano już od kilku tygodni. Głos w tej sprawie zabrali nawet agent i brat piłkarza. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Fabrizio Romano, dziennikarza "Sky Sports" już w zeszłym tygodniu 32-letni Argentyńczyk poleciał do USA, aby podpisać wstępną umowę z Interem Miami.

Wielkie mecze, wielkie momenty, WIELKIE GOLE! Dziękujemy, Gonzalo!

- napisano w poście pożegnalnym, w którym zestawiono kilka goli Gonzalo Higuaina w Juve.

Oficjalnie: Gonzalo Higuain odchodzi z Juventusu. Napastnik może dołączyć i zagrać w MLS

Zgodnie z doniesieniami mediów Gonzalo Higuain ma się udać do MLS w ciągu najbliższych dni. W Interze Miami 32-letni Argentyńczyk ma zarabiać 7,5 mln euro rocznie. Z drużyną założoną przez Davida Beckhama zwiąże się kontraktem obowiązującym do końca grudnia 2022 roku.

Gonzalo Higuain dołączył do Juventusu w 2016 roku. Władze mistrza Włoch zapłaciły SSC Napoli za argentyńskiego napastnika 90 mln euro. W tym czasie 32-latek był wypożyczany do AC Milan oraz Chelsea. Według doniesień przyszłości piłkarza w klubie nie widział nowy szkoleniowiec Juve, Andrea Pirlo, któremu zależy na pozyskaniu Edina Dżeko, zawodnika AS Romy.

Rozwiązanie kontraktu z Argentyńczykiem będzie kosztowało klub 18,3 mln euro. Gonzalo Higuain w Juventusie rozegrał 149 meczów, w których strzelił 66 goli oraz zanotował 16 asyst. - W tym czasie stoczyliśmy wiele wspólnych walk, wiele strzelonych goli, z których wiele było decydujących. Teraz drogi Gonzalo Higuaina i Juventusu rozchodzą się: Pipita, po wygraniu swojego trzeciego Scudetto, oficjalnie zdejmuje biało-czarną koszulkę - napisano w oświadczeniu klubu.