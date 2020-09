Są przecieki z kontraktu Arkadiusza Milika! Niektóre zapisy nazwane "absurdalnymi"

Arkadiusz Milik przez wiele miesięcy był bliski dołączenia do Juventusu, ale teraz wszystko wskazuje, że w ciągu najbliższych dni zostanie piłkarzem Romy. Do Turynu zawita z kolei Edin Dżeko, którego w stolicy Włoch zastąpi właśnie Polak. W przeciwnym kierunku powędruje utalentowany obrońca Romy Devid Eugene Bouah. Napoli ma zarobić na Miliku co najmniej 18 milionów euro. Reszta pieniędzy (około siedmiu mln) jest zapisana w różnych bonusach. "Corriere dello Sport" zdradza, o jakie zapisy chodziło.

Za każde 10 goli, które strzeli Polak, Roma będzie musiała przelać Napoli dodatkowy milion euro. Ale w kontrakcie jest zapis, że rzymianie - za bramki Milika - mogą maksymalnie zapłacić dodatkowe cztery miliony. Jeśli były napastnik Ajaksu Amsterdam i Bayeru Leverkusen znów zmieni klub, to Napoli otrzyma milion euro z racji transferu. Jest także zapis, który włoscy dziennikarze określają mianem "absurdalnego". Chodzi o dodatkowy bonus, w przypadku, gdyby Milik zdobył Złotego Buta. Trudno w to jednak wierzyć, skoro w najlepszym sezonie w Serie A zdobył 17 goli. Raz tylko miał lepszy rezultat, gdy w barwach Ajaksu zdobył 21 bramek w lidze holenderskiej. Z kolei tegoroczny laureat Złotego Buta, Ciro Immobile, strzelił w minionym sezonie aż 36 goli.

