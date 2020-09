Najgorszy start PSG od niemal 40 lat. Blamaż goni blamaż. Piłkarze mają dość trenera?

Jak idzie, to brawa słyszą wszyscy. Gdy coś jest nie tak, każdy szuka winnych wokół siebie. Tak w kilku słowach można skomentować to, co dzieje się w ostatnich tygodniach w PSG, szczególnie od strony głównych aktorów. Po największym sukcesie w katarskiej erze, czyli dojściu PSG do finału Ligi Mistrzów, słowach uznania za remontadę z Atalantą, oklaskach za pewną wygraną z Lipskiem, gratulacjach za emocjonujący, choć przegrany finał z Bayerem Monachium, ostatnie tygodnie mogłyby być dla paryżan wymazane z historii. Są wynikiem pecha, ale też braku odpowiedzialności, infantylizmu, problemów z komunikacją, wybuchowości, bezradności, a może nawet chamstwa czy agresji. Jednak po kolei.

Powakacyjny bałagan

To, że z wakacji na Ibizie kilku zawodników PSG wróciło z koronawirusem, było tylko początkiem problemów. Gracze albo mieli pecha, albo dopomogli temu pechowi i niespecjalnie przejmowali się zasadami bezpieczeństwa w czasie pandemii. Dziennik "L'Equipe" bliższy był ostatnio tej drugiej wersji wydarzeń i określił urlopowiczów mianem "szajki z Ibizy". Z pewnością jednak sporo racji miał w słowach, że po wznowieniu przygotowań do nowego sezonu w klubie panował bałagan, a kilku imprezowiczów z Ibizy mogło zarazić paru kolejnych graczy. Koronawirusa w sumie stwierdzono u siedmiu zawodników, z Neymarem i Mbappe na czele. Nie u każdego testy od razu dały wynik pozytywny. Dyrektor sportowy klubu, Leonardo krzyczał w radiu RMC Sport, że jego klub został olany przez francuską federację piłkarską. Ta o infekcji przebywającego na kadrze gwiazdora francuskiej piłki poinformowała wszystkich tylko nie PSG. Leonardo o sprawie dowiedział się z mediów.

Potem było jeszcze ciekawiej, ale już na boisku. PSG, które sezon musiało zacząć w dość eksperymentalnym składzie, przegrało z beniaminkiem z Lens, a potem na Parc des Princes uległo Marsylii. Więcej niż o samym meczu mówiło się jednak o zachowaniu graczy na boisku. Reakcją paryżan na gola gości były bowiem utarczki, zaczepki, wymiany nieuprzejmości i ostre faule, choć w tym aspekcie swoje za uszami mieli też marsylczycy. Finalną sceną tego niepiłkarskiego spektaklu były natomiast rękoczyny i przepychanki na środku boiska oraz 5 czerwonych kartek, w tym wyrzucenie do szatni Neymara.

PSG swej brazylijskiej gwiazdy, która ma skłonność do wybuchowych reakcji, broniło. Działacze podkreślali, że Neymar został zaatakowany na tle rasistowskim i nie wytrzymał, strzelając w głowę rywala. Jak opisuje RMC Sport, atmosfera po tym spotkaniu była w paryskiej szatni katastroficzna, a niektórzy piłkarze mieli zastrzeżenia do... pracy trenera.

"Sztab przeszedł kompletnie obok meczu"

"Podczas starcia z Marsylią czuliśmy, że sztab przechodzi kompletnie obok spotkania, tak jakby nie mógł nic zmienić" - cytuje jedną z osób ze środka klubu francuskie radio. "Graliśmy bez taktyki, bez pomysłu, bez niczego" - dosadnie obrazuje sprawę rozmówca RMC. To słowa, które najmocniej uderzają w trenera Thomasa Tuchela, zresztą gracze wspominają, że paryskiej drużynie już od pewnego czasu brakuje kreatywności, radości z gry. Dowcip, który krąży o uniwersalnej taktyce paryżan na każdy mecz opracowanej przez szkoleniowca to: daj piłkę Neymarowi, szukajmy Neymara.

Żart wciąż wywołuje uśmiech, ale też pokazuje jak PSG jest uzależnione od dwóch osób, bo kolejną z nich jest Mbappe. Podkreśla, że o zespołowej sile mogą w Paryżu pomarzyć.

Jak zwykle, gdy wyniki są gorsze, powracają też sprawy, które drażniły graczy, gdy tylko Neymar pojawił się w paryskiej szatni. Teraz nad wyraz dobre i miłe traktowanie przez Tuchela dotyczy już nie tylko zawodnika grającego z numerem "9", ale też innych piłkarzy z Ameryki Południowej.

Najlepszy obrońca świata w pomocy

Nieporozumień dotyczących funkcjonowania drużyny jest więcej. Kolejną sprawą ma być Marquinhos. Choć uczynienie 26-latka nowym kapitanem drużyny nie powoduje zdziwienia, niektórzy zawodnicy mają wątpliwości, dlaczego trener chce zrobić z niego defensywnego pomocnika, zamiast korzystać z niego jako z jednego z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Marquinhos grał w drugiej linii nie tylko w ostatnim sezonie, ale też podczas turnieju Final 8 w Lizbonie. Jak donoszą głosy z drużyny, piłkarz znów chciałby być defensorem i zakończyć autorską operację przemeblowań Tuchela, z której wiele dobrego nie wynika.

Sporo wątpliwości budzą też relacje Tuchela z Mauro Icardim, o którego rok temu biło się pół Europy. Początki Argentyńczyka z włoskim paszportem były w Paryżu niezłe, ale ostatni czas przynosi rozczarowania. Z Ligi Mistrzów napastnik wyłączony był praktycznie od 1/8 finału, czyli starcia z Borussią Dortmund. Szanse gry dostał dopiero z Atalantą. W półfinałach i finale rozgrywek nie zagrał wcale. Źródło RMC określa, że relacje gracza i trenera są "chłodne", a ponowie nie bardzo potrafią ze sobą rozmawiać. To wszystko sprawia, że w paryskiej szatni panuje chaos.

PSG przypomina obecnie żaglówkę, której kapitan mówi do załogi: "płyńcie tam, gdzie wieje", a załoga za bardzo płynąć z wiatrem i tak nie potrafi. Jak brakuje jej kilku ludzi, to reszcie ciężko podnieść jest nawet żagiel. Wygrany właśnie mecz z FC Metz (1:0) specjalnie temu obrazowi nie przeczy.

Gol w 93. minucie tylko podkręca kibiców i media do kolejnych podsumowań typu "Paryż ucieka przed porażką" (L’Equipe), "Cudem przeżyli" (20minutes) czy "Draxler zapobiega blamażowi" (Sport Bild), a wszyscy do personalnego bilansu strat PSG doliczają kolejnego gracza (tym razem Abdou Diallo, który z Metz dostał czerwoną kartkę).

To wszystko sprawia, że najbliższe dni, a może i tygodnie, mogą wyglądać, jakby paryski żaglowiec dryfował. Chyba że informacje o bezradności jego kapitana są zwykłą prowokacją lub próba odciągnięcia uwagi od choroby morskiej załogi.

