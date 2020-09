Krzysztof Piątek może zmienić klub. Miliarder podejmie kluczową decyzję

16 meczów, pięć bramek i jedna asysta - to dorobek Krzysztofa Piątka w Hercie Berlin. Polski napastnik przeniósł się do niemieckiego zespołu zimą, ale długo nie mógł w nim odpalić. Kiedy już to zrobił, w mediach pojawiły się pierwsze informacje na temat jego możliwego powrotu do Włoch. Później na chwilę co prawda ucichły, ale teraz włoscy dziennikarze znowu twierdzą, że w przyszłym sezonie reprezentant Polski może zagrać w Serie A.

Krzysztof Piątek może wrócić do Włoch. Fiorentina chce polskiego napastnika

"La Nazione" informuje, że pozyskaniem Piątka wciąż interesuje się Fiorentina. We Florencji niebawem ma pojawić się Rocco Commisso, amerykański miliarder, który jest właścicielem Fiorentiny. Właśnie on ma niebawem podjąć decyzje dotyczące ewentualnego przeprowadzenia kilku transferów. Jednym z nich może być właśnie sprowadzenie Piątka.

Włoscy dziennikarze twierdzą, że Fiorentina bierze pod uwagę wypożyczenie Piątka z zagwarantowanym prawem wykupu za 25 mln euro. Ewentualne sprowadzenie 25-latka zależy jednak w dużej mierze od Federico Chiesy. Utalentowany skrzydłowy Fiorentiny jest obiektem zainteresowania wielu klubów, m.in. Juventusu i Milanu. Dopiero jego sprzedaż zapewni klubowi środki na nowych graczy. Część zarobionych pieniędzy zostałaby przeznaczona właśnie na Piątka.

