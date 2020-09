Wiadomo, dlaczego upadł transfer Arkadiusza Milika do Juventusu. "Mieli ustną umowę"

Tak długiej sagi transferowej z udziałem polskiego zawodnika dawno już nie było. Wciąż nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Arkadiusz Milik. Polskiemu napastnikowi najbardziej zależało na przenosinach do Juventusu, ale te ostatecznie nie doszły do skutku. - Arek Milik miał ustne porozumienie z Juventusem. Maurizio Sarri powiedział mu: "Wkrótce zgłosimy się do Napoli i zaprezentujemy odpowiednią ofertę Aurelio De Laurentiisowi". Milik był z tego powodu szczęśliwy - w programie Sportitalia Mercato zdradził Alfredo Pedulla.

Milik czekał na Juventus. Teraz Roma, albo nic

Sytuacja Milika się jednak zmieniła, gdy szefowie Juventusu zdecydowali się zastąpić wspomnianego Sarriego, zatrudniając w jego miejsce Andreę Pirlo. - Milik zrozumiał wtedy, że Juventus nie będzie się dłużej o niego starał. W ubiegłą sobotę zaczął on więc rozważać transfer do Romy. W ostatnich dniach myślał o tym coraz poważniej. Teraz jest coraz bliższy temu, by powiedzieć tak "Giallorossim".

Roma wspomniana przez Pedullę wydaje się obecnie jedyną opcją pozostania Milika we Włoszech. A wiadomo, że Polakowi na tym zależy, dlatego nie skorzystał on z ofert z Hiszpanii czy Anglii. - Milik jeszcze nie przyjął oferty Romy, ale zaczął zmieniać zdanie. Rozmawiał o tym ze swoim agentem, ponieważ zaczął przyjmować fakt, że Juventus go już nie chce. Rozmawiał też o tym ze swoją rodziną. W czwartek być może dowiemy się na ten temat czegoś więcej - dodał Gianluca Di Marzio, który wziął udział w podcaście "Calciomercato - L'originale", emitowanym przez Sky Sport.

