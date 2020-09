Media: Arkadiusz Milik zdecydował się na transfer. 25 mln euro

Arkadiusz Milik długo nie był pewny, czy powinien przyjąć ofertę Romy. Polskiemu napastnikowi marzył się transfer do Juventusu, ale mistrzowie Włoch zmienili plany transferowe po zwolnieniu Maurizio Sarriego (który współpracował z Milikiem w Napoli) i zatrudnieniu Andrei Pirlo. "Stara Dama" próbowała pozyskać Luisa Suareza, ale ostatecznie ma kupić Edina Dżeko z AS Romy. Jednak by mogła sprowadzić Bośniaka, potrzebowała zgody Milika na transfer do Romy - Polak był kluczowy w tej układance, gdyż Rzymianie nie chcieli sprzedać swojego napastnika, nie mając jego następcy. Z tego względu dyrektor sportowy Juventusu Fabio Paratici nakłaniał Milika na przyjęcie oferty rzymskiego klubu >>

Zobacz wideo Sassuolo - Napoli 1:2. Asysta Piotra Zielińskiego i świetne zachowanie Arkadiusza Milika! [ELEVEN SPORTS]

Arkadiusz Milik ma kosztować łącznie 25 mln euro

Jak informuje telewizja Rai, Milik ostatecznie wyraził zgodę na transfer do Romy. Jego agenci mają w najbliższym czasie pojawić się w Rzymie, by sfinalizować przenosiny Polaka. Napoli ma zarobić na nim 21 mln euro - trzy miliony za wypożyczenie i 18 mln za obowiązkowy wykup - a w umowie zostaną zapisane również bonusy. Na mocy jednego z nich Napoli może zarobić milion euro za każde 10 bramek Milika (maksymalnie może dostać w ten sposób 4 mln). Dzięki temu ostatecznie kwota transferu ma wynieść ok. 25 mln euro.

Za to znany włoski dziennikarz Nicolo Schira ujawnił szczegóły porozumienia ws. kontraktu indywidualnego. Polak ma podpisać pięcioletni kontrakt warty 4,5 mln euro rocznie plus bonusy.

Roma chce potwierdzić transfer Milika do piątku, a to otworzyłoby Juventusowi drogę do sprowadzenia Edina Dżeko. 34-letni Bośniak miałby kosztować około 16 mln euro. 26-letni Milik gra w Napoli od 2016 roku. W 122 meczach strzelił 48 goli i zaliczył pięć asyst. Jego kontrakt wygasa wraz w czerwcu przyszłego roku - Napoli chciało go przedłużyć, ale Polak zdecydował się na opuszczenie klubu.