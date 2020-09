Juventus naciska na Arkadiusza Milika, by dopiął transfer. Jego decyzja jest kluczowa

AS Roma oferuje za Arkadiusza Milika 25 mln euro, a piłkarz miałby zarabiać blisko 5 mln euro za sezon gry. We wtorek z agentem zawodnika i samym 26-latkiem skontaktował się dyrektor sportowy Juventusu, Fabio Paratici, który naciskał Polaka na przejście do nowego klubu.

Zobacz wideo Napoli - Lecce 2:3. Milik z jednym golem, ale okazji miał więcej! [ELEVEN SPORTS]

Arkadiusz Milik odbył rozmowę z dyrektorem sportowym Juventusu

- Otrzymałem potwierdzenie, że dzisiaj dojdzie do internetowej rozmowy między agentem Milika, Davidem Pantakiem, samym Polakiem i Fabio Paraticim, dyrektorem sportowym Juventusu. Obecnie Paratici "naciska" na Polaka, aby przyjął warunki AS Romy, gdyż "Stara Dama" chce dopiąć transfer Edina Dżeko. Umowa między Neapolem a Rzymem jest sfinalizowana - powiedział w "Punto Nuovo Sport Show" włoski korespondent AS-a, informując, że kwota transferu miałaby wynieść ok. 25 mln euro.

Juventus naciska na Milika dlatego, że jego decyzja jest kluczowa dla planów transferowych mistrzów Włoch. "Stara Dama" chce sprowadzić Edina Dżeko, ale Roma nie pozwoli na jego odejście, jeśli nie będzie miała zastępcy, na którego wytypowała Polaka. Milik wcześniej marzył o transferze do Juventusu, ale klub nie był w stanie porozumieć się z Napoli i dlatego zmienił swoje plany transferowe.

Na transfer Dżeko naciska Andrea Pirlo, który usilnie szuka nowego napastnika po odejściu Gonzalo Higuaina do Interu Miami. Bośniak stał się celem transferowym numer 1 po tym, jak skomplikował się temat przenosin Luisa Suareza z FC Barcelony.