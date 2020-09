Juventus wreszcie wybrał napastnika! Luis Suarez prawdopodobnie nie trafi do Włoch

Zobacz wideo AC Milan - AS Roma 2:0. Skrót meczu [ELEVEN SPORTS]

Transfer Luisa Suareza do Juventusu stanął pod znakiem zapytania, po tym jak wyszły na jaw komplikacje związane z jego paszportem. Portal "Tuttomercatoweb" ujawnia, że Urugwajczykowi może zająć zbyt dużo czasu, aby uzyskać włoskie obywatelstwo. Jest to możliwe ze względu na to, że jego żona jest Włoszką. Okno transferowe jest otwarte do 5 października.

Komplikuje się transfer Suareza do Juventusu. Mistrz Włoch sięgnie po Dżeko?

Prywatna rozgłośnia radiowa RAC 1 potwierdza, że Urugwajczyk nie będzie w stanie otrzymać włoskiego paszportu na czas, a Juventus nie będzie w stanie zarejestrować gracza z Ameryki Południowej jako piłkarza z Unii Europejskiej na nadchodzącą Ligę Mistrzów.

Dlatego Andrei Pirlo, nowemu szkoleniowcowi Juventusu zależy na czasie, aby znaleźć, jak najszybciej nowego napastnika. Włoskie media twierdzą, że klub z Turynu intensyfikuje działania mające na celu sprowadzenie Edina Dżeko, który od wielu tygodni również znajduje się w kręgu zainteresowań mistrza Włoch. Według "La Repubblica" Juventus musi poczekać na jego transfer do 29 września, kiedy będzie już dwa dni po ligowym meczu "Starej Damy" z Romą.

Bośniak co prawda ostatnio podpisał nowy kontrakt z Romą, ale jego wartość wg. portalu Transfermarkt wynosi 11 mln euro i wątpliwe, by rzymianie oczekiwali za niego więcej. Wiele wskazuje więc na to, że jeżeli Juventusowi uda się pozyskać Dżeko, który w ubiegłym sezonie strzelił 19 goli i zaliczył 14 asyst w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach, opcja z transferem Suareza upadnie.

