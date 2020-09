Zaskakująca decyzja Arkadiusza Milika! Polak wystawił kolejny klub dla innego giganta

Wszystko wskazywało na to, że transferowa saga z udziałem Arkadiusza Milika powoli dobiega końca. Jeden z najlepiej poinformowanych włoskich dziennikarzy, Fabrizio Romano, napisał na Twitterze, że Napoli doszło do porozumienia z AS Romą. Rzymianie mieli zapłacić za polskiego napastnika 25 mln euro. La Gazzetta dello Sport dodawała, że oficjalne potwierdzenie transferu miało zostać ogłoszone w ciągu najbliższych godzin. Brakowało wówczas tylko podpisu Polaka na umowie.

I wtedy stało się coś niespodziewanego. Jak donosi wtorkowa "La Gazzetta dello Sport", Arkadiusz Milik w ostatniej chwili odrzucił ofertę transferu do Romy, choć wszystkie szczegóły jego przenosin zostały już uzgodnione. Jego decyzja wydawała się wyjątkowo dziwna, jednak informacje "Football Insider" rzucają zupełnie inne światło na całą sytuację związaną z transferem polskiego napastnika, który w przeszłości odrzucił także ofertę m.in. Juventusu.

Milik miał otrzymać ofertę z Tottenhamu, który jest gotów płacić Polakowi aż 90 tysięcy funtów tygodniowo. I choć jest to kwota zbliżona do tej, którą zarabiałby w Romie, "Koguty" dorzucają aż pięć milionów funtów za samo złożenie podpisu na umowie z angielskim klubem. Tottenham jest gotów na zapłatę tak wielkich pieniędzy ze względu na pilną potrzebę sprowadzenia nowego napastnika do swojego zespołu, aby podjąć próbę powtórzenia wyniku z 2019 roku, gdy awansowali do finału Ligi Mistrzów.

