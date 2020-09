Media: Lautaro Martinez dogadał się z nowym klubem! Barcelona w szoku

Inter potajemnie prowadzi negocjacje z Realem Madryt ws. przejścia do Madrytu Lautaro Martineza - informuje Sport Mediaset, a piłkarz porozumiał się już z "Królewskimi" ws. kontraktu. Wszystko po to, aby nie dowiedziała się o tej transakcji FC Barcelona, która bardzo liczyła na pozyskanie Argentyńczyka, zwłaszcza po tym jak Arturo Vidal ma niebawem przejść z Blaugrany do Interu.

Fot. Sascha Steinbach / AP