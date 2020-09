Silvio Berlusconi opuści szpital. "To przerażający wirus. Najgorsze doświadczenie w życiu"

Berlusconi trafił do szpitala po pozytywnym teście na koronawirusa. Jego stan opisywano jako stabilny, a sam pobyt w placówce nazywano "środkiem ostrożności". Agencja Ansa podawała, że u Berlusconiego zdiagnozowano wczesny etap zapalenia płuc, które miało być pokłosiem zakażenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Brzęczek porównany do byłych selekcjonerów. "Nawałka na 10, Fornalik na 1" [Sekcja Piłkarska #62]

Berlusconi wyszedł ze szpitala po zakażeniu koronawirusem. "W kwietniu mógłby zginąć"

Kilka dni temu Berlusconi wypowiedział się o czasie, gdy przechodził chorobę. - To najgorsze doświadczenie w moim życiu - mówił cytowany przez ugrupowanie Forza Italia, którego jest liderem. - To przerażający wirus, nie życzę nikomu, żeby go przechodził. Długo zajęło mi wyjście z tej piekielnej choroby. Bądźcie ostrożni ze wszystkim i noście maski - wskazywał.

Profesor Alberto Zangrillo, który zajmował się Berlusconim, twierdzi, że zakażenie koronawirusem mogło się dla niego skończyć o wiele gorzej. - Gdyby trafił tu w kwietniu, mógłby zginąć i dobrze o tym wie - mówił lekarz.

Według Berlusconiego jego przypadek był jednym z pięciu najgorszych wśród tysięcy pacjentów szpitala San Raffaele zakażonych koronawirusem. - Teraz czuję się już dobrze i mam nadzieję szybko móc wrócić do normalności - mówił obecny prezes drugoligowej Monzy.

Przeczytaj także: