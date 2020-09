Barcelona grozi Luisowi Suarezowi i nalega na jego transfer. Nowy klub też niezadowolony

Nowy trener FC Barcelony, Ronald Koeman boi się, że Luis Suarez pozostanie w klubie. Dziennik "Sport" podaje, że wszystkie plany holenderskiego szkoleniowca zakładają transfer Urugwajczyka. W przypadku jego pozostania w klubie Koemanowi mogłaby rosnąć presja, żeby Suarez znów zaczął grać dla Barcelony. Dlatego klub zaczyna coraz mocniej naciskać na odejście napastnika.

Suarez sprawdza Juventus? Wciąż może pozostać w Barcelonie

Kontrakt Suareza z Barceloną obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku, więc jeśli chce, może zostać w klubie do jego wygaśnięcia i później odejść na zasadzie wolnego transferu. Tego nie chcą Hiszpanie, ale Barcelona i tak pogodziła się z tym, że wiele ja transferze Urugwajczyka nie zarobi. W ostatnich doniesieniach pojawiała się kwota trzech milionów euro, która wraz z bonusami może wynieść około szesnastu milionów euro. Suarez proponował, żeby Barcelona wypłaciła mu jego pensję do końca kontraktu z góry i wtedy zdecyduje się odejść. Klub nie zgadza się na takie rozwiązanie, a teraz jego władze zastanawiają się, czy jeśli zostanie w "Dumie Katalonii", to nie powinien spędzić najbliższego sezonu na trybunach w ramach kary. - Napięcie jest coraz większe - informuje kataloński "Sport".

Jak podaje dziennik "Corriere dello Sport", coraz bardziej niecierpliwy robi się także Juventus, który miał być już dogadany z Suarezem. We włoskim klubie zaczynają podejrzewać, że piłkarz wystawia ich na próbę, czekając z ostateczną decyzją. Media zupełnie inaczej piszą już o wszystkich okolicznościach transferu gracza Barcelony. Choćby sprawa jego włoskiego obywatelstwa z kroku w kierunku przyjazdu do Turynu stała się problemem, który trzeba jak najszybciej zażegnać.

Dżeko za Suareza? W wyborze może pomóc transfer Milika

Dziennikarze zwracają też uwagę na sytuację innego zawodnika, którego transfer rozważał Juventus. Chodzi o Edina Dżeko. Bośniacki napastnik miałby odejść z Romy, gdyby do klubu z Napoli przyszedł Arkadiusz Milik. Wtedy Juventus musiałby wręcz wybierać między Suarezem a Dżeko. W ostatnich dniach pojawiła się także informacja, że klub z Turynu negocjuje z Olivierem Giroud.

Luis Suarez w FC Barcelonie grał od 2014 roku. Urugwajczyk w Hiszpanii wystąpił łącznie w 283 spotkaniach, strzelił 183 gole oraz zanotował 109 asyst. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Liverpoolu i Ajaxu Amsterdam.

