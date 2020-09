Thiago Cionek blisko nowego klubu. Jednak nie trafi do Lecha Poznań

Zobacz wideo Lech może sprowadzić kolejnego piłkarza. "Lech powinien mieć trzeciego napastnika"

Kilka dni temu portal transfery.info podał informację, że nowym obrońca Lecha Poznań miałby zostać Thiago Cionek. Brazylijczyk z polskim paszportem od 1 września stał się wolnym graczem, po tym jak nie przedłużył kontraktu ze SPAL, które spadło do drugiej ligi. Najnowsze doniesienia mówią o tym, że 34-latkowi znacznie bliżej jest do zostania we Włoszech niż powrocie do ekstraklasy, w której ostatni raz występował w sezonie 2011/12.

Thiago Cionek zostanie we Włoszech?

Włoski dziennikarz Alfredo Pedulla doniósł, że Thiago Cionek może zostać piłkarzem drugoligowej Regginy. Portal ilovepalermocalcio.com sugeruje, że były gracz Spal już we wtorek ma zostać graczem włoskiego klubu.

Defensor ma na swoim koncie ponad 200 występów w Serie A i Serie B i ponad 20 razy zagrał w reprezentacji Polski. Grał m.in w Calcio Padova, Modenie, Palermo, a ostatnio we wspomnianym wcześniej SPAL. W maju 2014 roku Cionek zaliczył debiut w reprezentacji Polski. Z biało-czerwonymi był m.in. na MŚ 2018 i Euro 2016.

