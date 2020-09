Kamil Glik już zachwyca w nowym klubie. Ale słowa trenera

Kamil Glik związał się z Benevento kontraktem do 2023 roku. W sobotę piłkarz zagrał pierwszy mecz w barwach nowego klubu, a Benevento pokonało Regginę 2:1 w sparingu. Polskiego obrońcę po pierwszych tygodniach we włoskim klubie chwali trener drużyny, Filippo Inzaghi.

Inzaghi chwali Glika. "Jakby pracował z nami od lat"

- Klub zrobił dużo dobrego na rynku transferowym. Kamil Glik i Artur Ionita wyglądają, jakby pracowali z nami od lat - zachwala nowych piłkarzy Inzaghi. - Daam Foulon też da nam sporo satysfakcji. Gianluca Caprari i Dobo są gotowi. Wejdziemy w pierwszy mecz ligowy z Sampdorią w najlepszy możliwy sposób - zachwalała legenda włoskiego futbolu, która w swojej karierze najbardziej związana była z Milanem.

Glik niedawno wypowiadał się o transferze do Benevento dla "Tuttosport". - W Monaco nie mogłem narzekać, ale prawda jest taka, że tęskniłem za Włochami. Gdy tylko usłyszałem, że jest możliwość powrotu, to nie zastanawiałem się dwa razy. Przekonał mnie projekt Benevento. To ekscytujące wyzwanie - mówił.

"Glik stęsknił się za Włochami, oni potrzebowali jego doświadczenia"

- Mamy konkurencyjny zespół, ale potrzebujemy jeszcze ekspertów od wielkiej sceny. Chcemy naśladować Atalantę i zbudować podobny klub u nas na Południu - mówił Oreste Vigorito, właściciel Benevento w "Corriere dello Sport". Jednym z tych trzech fundamentalnych piłkarzy Benevento będzie Kamil Glik, który podpisał trzyletni kontrakt. On stęsknił się za Włochami, oni potrzebowali jego doświadczenia - pisał dziennikarz Sport.pl, Dawid Szymczak.

Glik, 73-krotny reprezentant Polski, ostatnie cztery lata spędził w AS Monaco, gdzie rozegrał 167 meczów, zdobył 14 bramek i zaliczył siedem asyst. Wcześniej występował w Serie A, w zespole Torino, którego był kapitanem i dla którego rozegrał 171 oficjalnych spotkań, strzelił 13 goli i zaliczył pięć asyst. Wcześniej we Włoszech, gdzie trafił w 2010 roku, grał także w Bari oraz Palermo.

