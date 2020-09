Ronaldo już strzela, a Pirlo zdradza plany transferowe Juventusu [WIDEO]

Juventus bez żadnych kłopotów poradził sobie z trzecioligowcem. Andrea Pirlo dał szanse zagrać cały mecz tylko czterem piłkarzom. Byli to: Danilo, Alex Sandro, Aaron Ramsey oraz Juan Cuadrado. W pierwszej połowie Juventus zagrał w ustawieniu 3-5-2, w którym wystąpili: Wojciech Szczęsny; Danilo, Leo Bonucci, Giorgio Chiellini; Cuadrado, Aaron Ramsey, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Alex Sandro; Dejan Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Pierwszą bramkę w meczu zdobył CR7, któremu sprytnie wystawił piłkę Kulusevski, pozyskany latem z Atalanty Bergamo.

Zobacz wideo Juventus - Lazio 2:1. Ronaldo z dwoma golami - skrót meczu [Eleven Sports]

W drugiej odsłonie Pirlo postawił na system 3-4-3: Gianluigi Buffon; Danilo, Demiral, Alex Sandro; Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Arthur, Luca Pellegrini; Douglas Costa, Marka Pjaca, Ramsey. W 50. minucie Costa dośrodkował w pole karne, a Walijczyk z bliska skierował piłkę do siatki.

Następnego gola strzelił Pjaca, który prawdopodobnie jeszcze odejdzie z Juventusu podczas trwającego okienka transferowego. Na 4:0 i 5:0 strzelał Manolo Partanova, zawodnik młodzieżowej drużyny.

Pirlo potwierdza. Juventus chce kupić napastnika

- Najważniejsze, że zespół czuje entuzjazm. Chłopaki przyzwyczają się do nowego trybu pracy. Jestem trenerem Juventusu, więc jestem przyzwyczajony do presji. Czułem presję, już gdy byłem piłkarzem, więc to dla mnie nic nowego. Przed nami długi sezon. Mam różne pomysły taktyczne. Sprawdzaliśmy wariant z trzema obrońcami i z czterema - powiedział po meczu Pirlo.

I dodał: - Cristiano Ronaldo ma się dobrze i jest gotowy na rozegranie kolejnego wspaniałego sezonu. Muszę jednak przyznać, że potrzebujemy kolejnego napastnika. Potrzebujemy go tak szybko, jak to możliwe, ale okienko transferowe zamyka się dopiero piątego października.

Przez długi czas Juventus był łączony z Arkadiuszem Milikiem, jednak w ostatnich dniach więcej pisze się o Luisie Suarezie z Barcelony, Moise Keanie z Evertonu (już grał dla Juve), oraz Edinie Dżeko z Romy.