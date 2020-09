Sebastian Walukiewicz strzelił gola w meczu z AS Roma [WIDEO]

Cagliari prowadziło po pierwszej połowie 2:0. Najpierw do siatki trafił Marco Rog, były pomocnik Napoli. A potem głową Paua Lopeza, bramkarza Romy, pokonał Sebastian Walukiewicz. Rzymianie wyrównali za sprawą Cengiza Undera i Henrikha Mkhitaryana.

Serie A wraca za tydzień. Cagliari w 1. kolejce zmierzy się z Sassuolo, a Roma zagra z Hellasem Werona. Juventus, mistrz kraju, podejmie Sampdorię.

Jaka przyszłość czeka Walukiewicza?

Cagliari w poprzednim sezonie bezpiecznie utrzymało się w Serie A, mając aż dziesięć punktów nad strefą spadkową. Sardyńczycy chcą przed nowym sezonem wzmocnić jeszcze linię defensywę. W zakończonych w sierpniu rozgrywkach, Cagliari straciło 56 bramek w 38 meczach, strzelając 52 gole. Plotkuje się, że do Cagliari może trafić do Federico Fazio z Romy lub Diego Godin. To może oznaczać, że Walukiewicz będzie miał kłopoty z grą w pierwszym składzie.