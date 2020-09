Problemy Sebastiana Walukiewicza. Jego klub chce potężnych wzmocnień

Do Cagliari może trafić dwóch obrońców, którzy mieliby wzmocnić zespół przed rozpoczęciem sezonu 2020/2021. To zła wiadomość dla Sebastiana Walukiewicza, który może mieć przez to ogromne problemy z wywalczeniem miejsca w pierwszym składzie włoskiego zespołu.

Fot. Antonio Calanni / AP