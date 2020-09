Prezes Sampdorii ujawnił kwotę transferu Karola Linettego. "Piłka jest zagrożona"

Latem 2016 roku Karol Linetty opuścił Lecha Poznań i za trzy miliony euro przeszedł do Sampdorii Genua. Dwa tygodnie temu Polak odszedł do Torino za trzy razy tyle. - Sprzedałem go do Torino za dziewięć i pół miliona euro, razem z bonusami. Ale spójrzcie jaka jest sytuacja na rynku. Od Juventusu po Romę czy Inter, nie ma klubów, które teraz szastają pieniędzmi. Praktycznie cała europejska czołówka stoi w miejscu. Koronawirus odbiera nam bezpieczeństwo, a piłka nożna też jest zagrożona. Musimy działać jak zawsze, ale potrzeba cierpliwości i świadomości sytuacji - powiedział Massimo Ferrero, prezes Sampy, na łamach "Il Secolo XIX".

Zobacz wideo Karol Linetty z golem i asystą w meczu z Brescią [Eleven Sports]

I dodał: - Ale to nie znaczy, że my nie zrobimy żadnych transferów. Kręgosłup drużyny już mamy. Teraz potrzebujemy pomocnika i napastnika.

Ferrero od jakiegoś czasu próbuje sprzedać klub, ale trudno mu znaleźć odpowiedniego kupcę. Odbija się to na Sampdorii, bo prezes nie inwestuje w nią dużych pieniędzy. Sprzedaż Polaka na pewno znacząco poprawiło budżet klubowy.

Linetty w jedenastce dekady

Środkowy pomocnik od początku przygody w Serie A był ważnym ogniwem Sampy. Rozegrał w jej barwach aż 132 spotkania, strzelając 11 goli. Miał też 13 asyst. Grał na tyle dobrze, że w głosowaniu kibiców znalazł się w najlepszej jedenastce Sampdorii ostatniej dekady. W zestawieniu znaleźli się także m.in: Antonio Cassano czy Luis Muriel.

Linetty w Torino. Czy to awans sportowy?

To ani krok wstecz, ani do przodu. Można powiedzieć, że to krok w bok. Oba kluby są typowymi średniakami Serie A, które snują marzenia o grze w Lidze Europy, ale zazwyczaj po prostu bronią się przed spadkiem lub zajmują miejsca w połowie tabeli.

Co przekonało Polaka do transferu? Prawdopodobnie fakt, że nowym trenerem Torino został Marco Giampaolo, który pracował z pomocnikiem w Sampdorii.

Linetty niedoceniany w kadrze

Chociaż Linetty nie zawodził w klubie, to nie ma uznania w oczach Jerzego Brzęczka, co pokazały starcia z Holandią (0:1) i Bośnią i Hercegowiną (2:1). W pierwszym meczu pomocnik nie zagrał, a w poniedziałkowym spotkaniu dostał pięć minut. Brzęczek wyżej ceni umiejętności Grzegorza Krychowiaka, Piotra Zielińskiego, Mateusza Klicha, ale nawet Krystiana Bielika i Jacka Góralskiego.

