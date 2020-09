Roma chce nie tylko Milika. Kolejny Polak może zastąpić Dżeko

Czytając doniesienia włoskich mediów, można stwierdzić, że jeden transfer wywoła efekt domina. Ostatnio ucichł temat Arkadiusza Milika w Juventusie, ale i tak nazwisko Polaka często występuje w tekstach o mistrzu Włoch. Dlaczego? Stara Dama pilnie szuka napastnika, który zastąpi Gonzalo Higuaina, niechcianego przez Andreę Pirlo. "La Gazzetta dello Sport" twierdzi, że do Turynu trafi albo Edin Dżeko z Romy, albo Luis Suarez z Barcelony. Jeśli będzie to Bośniak, to w Romie zastąpić go ma właśnie Milik.

Po tym jak Napoli ściągnęło Victora Osimhena z Lille za około 70 milionów euro stało się jasne, że Polak odejdzie z klubu. Milik jest na szczycie listy życzeń Romy, ale alternatywą został właśnie Krzysztof Piątek, za którego Hertha Berlin oczekuje 25 milionów euro, czyli najprawdopodobniej odrobinę mniejszej kwoty, niż Napoli chce za Milika.

Piątek lub Milik nie będą mieli konkurencji

Jeśli któryś z Polaków zastąpi Dżeko w Romie, to od razu stanie się piłkarzem pierwszego składu. I nawet nie będzie miał zbytnio konkurencji, bo prawdopodobnie jedynym rywalem może być Nikola Kalinić, były gracz Milanu i Atletico Madryt, który kolejny sezon raził nieskutecznością. Ewentualnie na środku ataku może występować ściągnięty z Chelsea - Pedro, mistrz świata z 2010 roku.

"Prezesie, kup Polaka!"

