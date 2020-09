Szymon Żurkowski znów wypożyczony z Fiorentiny. "Witaj z powrotem"

Szymon Żurkowski będzie ponownie reprezentował barwy Empoli FC. Na zapleczu Serie A 22-letni pomocnik spędził pół roku, gdy po raz pierwszy trafił do klubu w styczniu 2020 roku.. W tym czasie zagrał siedem meczów, w których strzelił jednego gola oraz zanotował asystę.

Szymon Żurkowski ponownie w Empoli FC. Polak zdobywa doświadczenie na zapleczu włoskiej ekstraklasy

Szymon Żurkowski podpisał kontrakt z Fiorentiną w styczniu 2019 roku, jednak Górnik Zabrze opuścił dopiero z końcem ówczesnego sezonu. Polak pozostał w Ekstraklasie na zasadach wypożyczenia, a po przejściu do Włoch w Serie A spędził pół roku i rozegrał dwa spotkania. W zimowym okienku transferowym władze klubu zdecydowały się na wypożyczenie zawodnika do Empoli FC.

22-letni pomocnik ponownie trafił do klubu z zaplecza włoskiej ekstraklasy i będzie zdobywał cenne doświadczenie w barwach Empoli. W zeszłym sezonie klub zakwalifikował się do grupy gwarantującej walkę o awans do Serie A w barażach, jednak na drodze drużyny prowadzonej przez Alessio Dionisiego stanęło Chievo Verona.

Szymon Żurkowski jest drugim piłkarzem Fiorentiny, który wzmocni zespół Empoli przed rozpoczęciem rozgrywek. Do włoskiego klubu w ramach wypożyczenia trafił również 21-letni lewy obrońca, Aleksa Terzić.