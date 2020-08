Koulibaly dogadał się z nowym klubem. Wielkie pieniądze dla piłkarza i Napoli

Według "La Gazzetta dello Sport" Kalidou Koulibaly zarabia obecnie 6,5 mln euro rocznie, w Manchesterze City mógłby liczyć na podwojenie tych zarobków. Dodatkowo mógłby zacząć zarabiać na sprzedaży praw do swojego wizerunku, gdyż Napoli ma specyficzny zapis, który zabiera piłkarzom taką możliwość. Właścicielem wizerunków zawodników jest tylko Napoli, co uniemożliwia wiele kontraktów reklamowych. "France Football" jednak dodaje, że City wciąż nie dogadało się z Napoli co do sumy, ale na pewno powinna być większa niż 80 mln euro.

Oprócz City Senegalczykiem mocno interesuje się także Paris Saint Germain, gdzie 29-latek mógłby zastąpić Thiago Silvę, kapitana, który odszedł do Chelsea.

Koulibaly trafił do Napoli z Genku. Belgowie zarobili na stoperze osiem milionów euro.

