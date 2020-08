Do sieci wyciekł list włoskiego talentu do św. Łucji. Zdjęcie robi furorę

Wszystko wskazywało na to, że Sandro Tonali trafi do Interu. I choć Włoch zamieszka w Mediolanie, to będzie grał dla Milanu. Kibice Rossonerich nie powinni mieć jednak do niego pretensji o negocjacje z Interem, ponieważ okazuje się, że Tonali jest wiernym fanem Milanu. Portal Sempremilan.com opublikował list sprzed lat, w którym wówczas jedenastoletni Sandro zwraca się do Świętej Łucji.

- Moim marzeniem jest dostać kompletny strój Milanu (czyli koszulkę, spodenki i getry). Wspaniale byłoby także otrzymać Play Station 3 z grą FIFA 11, oraz ładowarkę do PSP - prosił Tonali. I dodał: - Chciałbym także, aby mój wujek, który bardzo nam pomaga, otrzymał koszulkę Interu, bo to byłby wspaniały prezent dla niego. 11-letni Tonali pyta się także świętej Łucji, czy zostanie w przyszłości zawodowym piłkarzem?

Dzień Świętej Łucji przypada na 13 grudnia. We Włoszech obowiązuje tradycja, wedle której dzieci piszą listy, w których proszą o prezenty i dzielą się swoimi marzeniami.

Transfer do Milanu

Oficjalnego potwierdzenia wciąż nie ma, ale wszystko wskazuje, że oomocnik Brescii, uchodzący za hybrydę Gennaro Gattuso i Andrei Pirlo, ma kosztować zaledwie 30 milionów euro. Zaledwie, jeśli mówimy prawdopodobnie o największym - obok Nicolo Zaniolo z Romy - włoskim talencie.

