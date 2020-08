Ciro Immobile podjął decyzję ws. swojej przyszłości! Znamy zarobki

36 goli i osiem asyst w 37 meczach - tak prezentuje się ligowy bilans Ciro Immobile, który zapewnił mu nie tylko tytuł capocannoniere, dla najskuteczniejszego piłkarza Serie A, lecz także wyrównanie historycznego rekordu Gonzalo Higuaina z sezonu 16/17. No i przede wszystkim 36 bramek napastnika Lazio dały mu Złotego Buta.

REKLAMA

Zobacz wideo Pirlo zastąpił Sarriego w Juventusie. "Żyją nadzieją, że będą mieli swojego Guardiolę"

Dzięki jego golom Lazio awansowało do Ligi Mistrzów pierwszy raz od 13 lat. Immobile trafił do Rzymu w 2016 roku, gdy Sevilla sprzedała go za niespełna 10 milionów euro, co z perspektywy czasu można określić majstersztykiem ze strony Lazio. W 178 występach dla Lazio zdobył 125 bramek i zaliczył 34 asysty. W klasyfikacji historycznej klubu tylko Giuseppe Signori (127 goli) i Silvio Piola (159) mają więcej trafień. Rekordy są w jego zasięgu, bo właśnie podpisał pięcioletni kontrakt, na mocy którego zarobi 20 mln euro.

Niesłuszny zdobywca Złotego Buta? Ograł Lewandowskiego, ale wcale nie miał łatwiej od Polaka

Ciro Immobile miał być następcą Roberta Lewandowskiego w Borussii Dortmund, ale nie sprostał oczekiwaniom. Po kilku latach zdążył jednak prześcignąć Polaka i został najskuteczniejszym napastnikiem Europy. - więcej przeczytacie w sylwetce Immobile.

Przeczytaj też: