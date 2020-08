Zlatan Ibrahimović podpisał kontrakt! Sky Sport ujawnia szczegóły

Zlatan Ibrahimović trafił do włoskiego klubu w styczniu 2020 roku. Łącznie w barwach AC Milanu, dla którego grał już w przeszłości, rozegrał 105 spotkań, w których strzelił 67 goli oraz asystował 29 asyst. Kilka tygodni temu piłkarz opublikował na swoim Instagramie wpis, w którym oświadczył, że nie zamierza kończyć kariery.

- Więc uważacie, że to mój koniec? Że moja kariera dobiega końca. Nie znacie mnie - powiedział Ibrahimović. - Całe życie musiałem walczyć. Nikt we mnie nie wierzył. Więc sam musiałem uwierzyć w siebie. Niektórzy próbowali mnie złamać, ale sprawili jedynie, że stałem się silniejszy. Niektórzy próbowali mnie wykorzystać, ale sprawili jedynie, że stałem się mądrzejszy. A teraz myślicie, że to mój koniec? Chciałbym wam przekazać: "Nie jestem taki jak wy. Jestem Zlatan Ibrahimović. I dopiero się rozkręcam" - napisał pod postem Zlatan Ibrahimović.

Przyszłość Zlatana Ibrahimovicia wyjaśniona!

Teraz wszystko wskazuje na to, że Ibrahimović w następnym sezonie nadal będzie występował w Milanie. - Jak mówiłem, dopiero się rozgrzewam - napisał Szwed kilka dni temu na Twitterze. Teraz Sky Sport Italia informuje, że 38-latek doszedł do porozumienia z władzami Milanu i w przyszłym sezonie nadal będzie graczem "Rossonerich". Do podpisania nowej umowy Ibrahimovicia mogła nakłonić podwyżka. Zdaniem włoskich mediów za najbliższy sezon doświadczony napastnik otrzyma aż 7 mln euro.

