"Nowy Pirlo" o krok od zmiany klubu. Nagły zwrot akcji. Jednak Milan

36 meczów, jeden gol i siedem asyst - to dorobek Sandro Tonaliego w ubiegłym sezonie. Dorobek, który - choć nie imponuje - sprawił, że pozyskaniem 21-latka zainteresowały się czołowe włoskie zespoły. Sprawił to zresztą nie tylko ten dorobek, a przede wszystkim gra i potencjał pomocnika bardzo często porównywanego do Andrei Pirlo, legendarnego włoskiego piłkarza, obecnie pracującego w roli trenera Juventusu.

"Nowy Pirlo" wybrał kolejny klub. Inter obejdzie się smakiem

Długo wydawało się, że Tonali zamieni Brescię, której jest wychowankiem, na Inter Mediolan. To właśnie "Nerazzurri" byli faworytami do pozyskania pomocnika wycenianego na 32 mln euro. Fabrizio Romano, jeden z najlepiej poinformowanych włoskich dziennikarzy, twierdzi jednak, że będzie zupełnie inaczej. Jak napisał na Twitterze, Tonali zostanie piłkarzem Milanu. Umowa pomiędzy klubami ma być już sfinalizowana, a kontrakt indywidualny zostanie dopięty w ciągu najbliższych godzin.

Co ciekawe, Romano napisał, że Inter przegrał wyścig o Tonaliego pomimo tego, że od kwietnia miał z nim ustalone warunki kontraktu.

