Transferowy majstersztyk Juventusu! Pierwszy transfer Pirlo oficjalnie potwierdzony

McKennie przychodzi do Juventusu na zasadach rocznego wypożyczenia za 4,5 miliona euro. Wcześniej informowano o kwocie trzech milionów. Klub będzie miał możliwość wykupić zawodnika po roku za 18 milionów euro. Schalke zagwarantowało sobie jednak bonusy, które mają sięgać siedmiu milionów euro. Pozyskanie perspektywicznego zawodnika za takie pieniądze - i to bez żadnego ryzyka - śmiało można nazwać majstersztykiem.

Pierwszy transfer Pirlo w Juventusie! Wypożyczenie 23-latka z Schalke

To oznacza, że ostateczna kwota transferu McKenniego może sięgnąć maksymalnie około 30 milionów euro. Amerykanin to 23-letni reprezentant kraju (sześć goli w 19 meczach), który może grać jako środkowy lub defensywny pomocnik. Łącznie rozegrał dla Schalke w Bundeslidze 75 meczów, w których strzelił cztery i zaliczył cztery asysty, a do tego rozegrał sześć spotkań w Lidze Mistrzów (po jednym golu i asyście).

Jego transfer to początek dużych zmian w Juventusie. Pirlo wprowadza spore zmiany, a z klubu odszedł już Blaise Matuidi (Inter Miami), kontrakt zostanie rozwiązany z Gonzalo Higuainem, a taki sam los może spotkać Samiego Khedirę. Zdaniem włoskich mediów tylko 11 piłkarzy może być pewnych przyszłości w Juventusie: to Wojciech Szczęsny, Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, Dejan Kulusevski (wraca z wypożyczenia do Parmy), Arthur (kupiony z Barcelony), Rodrigo Bentancur, Matthijs De Ligt, Merih Demiral, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini oraz Juan Cuadrado.

